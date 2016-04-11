Госсекретарь США впервые в истории посетил Хиросиму (фото)

Во время визита Керри возложил венок в память жертв ядерного взрыва и оставил запись в гостевой книге.

Он стал первым государственным секретарем, посетившим Хиросиму, и в своем "Твиттере" написал, что гордится этим, передает Русская служба ВВС.

Honored to be 1st Sec State to visit Hiroshima Peace Memorial Museum & Park. Here is what I wrote in the guestbook. pic.twitter.com/suQSxMCLs1 — John Kerry (@JohnKerry) 11 апреля 2016 г.

В то же время приносить извинения за действия своей страны Керри не стал, отметив, что его визит касается не прошлых, а нынешних отношений США с Японией, которые он охарактеризовал как дружеские.

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Керри приехал в Хиросиму для участия в саммите министров иностранных дел стран "большой семерки". Сообщалось, что во время саммита глав этих государств в мае Хиросиму может посетить и президент США Барак Обама, однако окончательное решение еще не принято.

Бомбардировка Хиросимы 6 августа 1945 года стала первым в истории случаем боевого применения атомного оружия. Жертвами взрыва стали около 130 тысяч человек, еще более 100 тысяч скончались в первые полгода после бомбардировки.

Сейчас население Хиросимы составляет чуть более миллиона человек.