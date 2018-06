Госсекретарь США впервые в истории посетил Хиросиму (фото)

Во время визита Керри возложил венок в память жертв ядерного взрыва и оставил запись в гостевой книге.

Он стал первым государственным секретарем, посетившим Хиросиму, и в своем "Твиттере" написал, что гордится этим, передает Русская служба ВВС.

Honored to be 1st Sec State to visit Hiroshima Peace Memorial Museum & Park. Here is what I wrote in the guestbook. pic.twitter.com/suQSxMCLs1