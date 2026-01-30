Православный праздник сегодня в народе получил название Никита-пожарник.

31 января по новому церковному стилю в Украине вспоминают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского. Рассказываем о приметах и обычаях этой даты, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают верующие по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в новом календаре

31 января православные в Украине чтят память святителя Никиты, затворника Киево-Печерского и епископа Новгородского (согласно староцерковному календарю святого будут вспоминать 13 февраля).

Никита жил в XI веке, родился в Киеве и юным ушел в Киево-Печерскую лавру, где стал монахом. Он жил в затворе, несмотря на протесты игумена, и полностью посвятил себя молитве.

По преданию, как-то к Никите явился сияющий гость, которого святой принял за ангела. Гость уверял отшельника, что тот уже достаточно опытен, поэтому может уже не молиться, а учить других. И внезапно Никита стал пророчествовать и наизусть цитировать Ветхий Завет - в то же время к изучению Евангелия оставался равнодушным. Это насторожило монастырских старцев, тогда они собрались вокруг Никиты и долго молились. Своими молитвами старцы изгнали из монахa гостя, который оказался бесом.

Когда Никита пришел в себя, он ничего не помнил и даже забыл грамоту. После этого святой вышел из затвора и стал вести смиренную жизнь, полностью посвятив себя молитвам.

Кого еще почитают сегодня согласно новому стилю: бессребреников и мучеников Кира и Иоанна и других с ними, мучеников Викторина, Виктора, Никифора и других, а также мученицу Трифену Кизицкую.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

Православные, которые придерживаются староцерковного календаря, в этот день вспоминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю, его традиции и запреты.

С какими молитвами обращаются в этот день, что можно и что нельзя делать сегодня

Святитель Никита Киев-Печерский почитается как покровитель огня, пожаров и молний, а также заступник скорбящих. У святого просят защиты от злых людей, невидимых врагов, бедствий и пожаров, избавления от искушений и преследования. Считается, что святой может предотвратить засуху и остановить пожар, а по молитвам к нему случаются чудеса.

В народе день называют Никита-пожарник. По народным традициям сегодня особое внимание уделяется огню: с ним лучше не иметь дела, чтобы не навлечь беду, можно только топить печь.

31 января церковь порицает лень, ложь, зависть, жадность и отчаяние. Не следует обижать других, отказывать в помощи, мстить или сквернословить - считается, что за такие поступки святой может наказать одиночеством.

По народным приметам сегодня не следует жечь костры, а также брать или давать в долг деньги. В Никитин день "пламя" может вспыхнуть не только в печи, но и в отношениях - неосторожные слова и эмоции способны привести к ссоре.

Приметы на 31 января - какой будет погода

В этот день наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду:

круги на солнце - год будет урожайным;

яркая луна на небе - днем будет ясная погода;

иней на деревьях днем - ночь будет ясной;

воробьи утепляют гнезда - жди сильных морозов;

вороны и галки громко кричат - к снегопаду и метели.

Наблюдают за дровами в печи: если плохо горят - к оттепели, а если хорошо - к холодам.

