8 распространенных растений, рассаду которых никогда не нужно покупать

Эксперты объяснили, почему некоторые овощи никогда не следует выращивать через рассаду.

Покупка рассады – простой способ ускорить выращивание овощей. Однако некоторые растения лучше растут при прямом посеве в грунт. На сайте известной советчицы Марты Стюарт эксперты собрали популярные растения, которые не нужно выращивать в контейнерах, так как они крайне плохо переносят пересадку.

Подсолнухи

Подсолнухи (Helianthus annuus) быстро растут и прекрасно смотрятся в массовых посадках. "Благодаря большому выбору разновидностей, вариации высоты и внешнего вида могут создавать уникальные композиции в саду", – сказал Деймон Абди из исследовательской станции Хаммонд в Сельскохозяйственном центре Университета штата Луизиана.

Но их лучше выращивать из семян, а не из рассады. По словам Абди, пересадка может повредить корни и нарушить развитие растения. Когда рассада появится из почвы, прорежьте ее, чтобы обеспечить подсолнухам достаточно места для роста.

Тыквенные

Тыквенные культуры, включая кабачки, дыни, огурцы, тыквы, развивают первичный стержневой корень, который по мере роста переходит в раскидистую мочковатую корневую систему. "Хотя они не полагаются исключительно на один глубокий стержневой корень, в молодом возрасте они очень чувствительны к повреждению корней", – говорит Натали Крист, сертифицированный дизайнер устойчивого сада Нью-Йоркского ботанического сада.

Поскольку тыквенные растения растут быстро, для правильного приживания им требуется непрерывное расширение корней, говорит Крист. Пересадка рассады часто вызывает шок из-за изменения почвенных условий, уровня влажности и увеличения солнечного света, что может быть стрессом для быстрорастущих растений.

Горох

Крист также всегда сеет горох (Pisum sativum) непосредственно в землю, а не покупает и сажает его рассадой. "У него поверхностная, нежная корневая система, которая плохо реагирует на нарушения. Горох также развивает азотфиксирующие корневые клубеньки, которые, если их повредить, могут уменьшить способность растения усваивать питательные вещества. Я никогда не видела, чтобы пересаженная рассада гороха превосходила ту, что посеяна непосредственно", – говорит она.

Фасоль

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris) растет очень быстро и является отличным выбором для прямого посева. "Если вы выращиваете рассаду для пересадки, будьте осторожны, чтобы не пересадить ее слишком поздно, так как это может повредить корни", – говорит Абди. Особенно полезно выращивать фасоль вокруг шпалеры. Тогда посев в землю может позволить растению развиваться на месте, а новым усикам найти свою естественную опору.

Кукуруза

Кукурузу (Zea mays) легко высевать в почву, а затем прореживать, когда появятся всходы. "Кукуруза демонстрирует признаки шока от пересадки. Это приводит к уменьшению размеров растений, которым нужно время для восстановления (если они вообще восстанавливаются)", – говорит Абди. А поскольку кукурузу легко выращивать непосредственно из семян в почве, то имеет больше смысла не пересаживать ее.

Морковь

Морковь (Daucus carota) имеет центральный стержневой корень – собственно съедобную часть растения. Лучше выращивать этот овощ из семян, чем пересаживать его, поскольку пересадка увеличивает риск повреждения стержневого корня. Пересаженная морковь может иметь признаки деформированного роста стержневого корня, что может сделать ее менее привлекательной.

Что можно сажать на рассаду уже в январе

Напомним, что в регионах с мягким климатом некоторые овощи и зелень можно высаживать даже в январе. Главное, чтобы почва была пригодной для обработки. А в помещении для получения ранней рассады можно высаживать томаты, перец, брокколи, лук.

