Руперт Мердок: из России надо бежать

Миллиардер и медиамагнат Руперт Мердок резко раскритиковал инвестиционный климат в России.

"Чем больше я читаю про инвестиции в Россию, тем меньше мне хочется делать их", - заявил Мердок. - "Чем успешнее будет наш бизнес, тем выше вероятность того, что он будет у нас украден. Лучше нам продать его сейчас" ("The more successful we’d have been, the more vulnerable we’d be to having it stolen from us. Better we sell now"). Об этом пишет The Financial Times.

В июне 2008 года Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету Москвы крупнейшим в России оператором наружной рекламы News Outdoor. Эта компания принадлежит голландской News Out of Home, 100 процентами акций которой владеет Мердок.

Летом 2007 года сообщалось, что News Outdoor ищет стратегического инвестора в России. При этом не уточнялось ни количество акций, с которым согласна расстаться News Corp, ни потенциальный покупатель.

Мердоку принадлежит компания News Corporation, одна крупнейших на мировом рынке масс-медиа. Ей принадлежит портал MySpace, кинокомпания Twentieth Century Fox, Dow Jones & Co, а также ряд других активов.

Лента.ру