В Кремле отреагировали на информацию об иске родственников жертв MH17 против РФ и Путина

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Иск становиться иском в тот момент, когда он принимается к рассмотрению судом, когда аппарат суда соответствующим образом информирует сторону или страну, в отношении которой он выставляется", - сказал Песков.

"Подобных действий до сих пор не предпринималось. Суд в первую очередь принимает решения, будет ли он вообще рассматривать исковой обращение или не будет, или оно не имеет каких-либо перспектив. Пока ни то, ни другое не делалось. Пока ни о каком иске де-юре речь не идет", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 мая, родственники погибших в катастрофе малайзийского самолета "Боинг" из Австралии, Малайзии и Новой Зеландии требуют от России и лично президента РФ Владимира Путина выплатить 330 млн долл. компенсации за причиненный моральный ущерб.

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Соответствующий иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге подала австралийская юридическая компания.

33 человека требуют 10 млн долл. компенсации за каждого погибшего. Таким образом, общая сумма составляет 330 млн долл.

Юристы из Сиднея в жалобе отметили, что Россия приложила все усилия, чтобы удержать в тайне свою роль в этой трагедии. В соответствии с документом, представленным в ЕСПЧ, российское правительство не отдало приказ провести собственное внутреннее расследование и отказалось сотрудничать в вопросе реконструкции кабины пилотов самолета. Также российские шпионы пытались взломать компьютерную систему нидерландского Совета безопасности с целью добраться до отчета о причинах трагедии до его опубликования.

Австралийский коронер признал гибель пассажиров MH17 преднамеренным массовым убийством.

Родственники погибших граждан Нидерландов еще не подавали иски о компенсации морального ущерба, поскольку адвокаты хотят дождаться официальных результатов расследования катастрофы.

Справка УНИАН. Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области из ЗРК "Бук" № 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе Курска.

Погибли 298 человек, находившиеся на борту самолета. Пассажирами были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Среди погибших также 27 австралийцев.