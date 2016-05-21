Родственники жертв падения МН17 подали иск в ЕСПЧ против РФ и Путина на $330 миллионов

Как сообщают нидерландские СМИ, соответствующий иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге подала австралийская юридическая компания.

33 человека требуют $10 млн компенсации за каждого погибшего. Таким образом, общая сумма составляет $330 млн

Юристы из Сиднея в жалобе отметили, что Россия приложила все усилия, чтобы удержать в тайне свою роль в этой трагедии. В соответствии с документом, представленным в ЕСПЧ, российское правительство не отдало приказ провести собственное внутреннее расследование и отказалось сотрудничать в вопросе реконструкции кабины пилотов самолета. Также российские шпионы пытались взломать компьютерную систему нидерландского Совета безопасности с целью добраться до отчета о причинах трагедии до его опубликования.

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Родственники погибших граждан Нидерландов еще не подавали иски о компенсации морального ущерба, поскольку адвокаты хотят дождаться официальных результатов расследования катастрофы.

Как сообщал УНИАН, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области из ЗРК "Бук" № 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе Курска.

Погибли 298 человек, находившися на борту самолета. Пассажирами были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов. Среди погибших также 27 австралийцев.

13 октября 2015 года председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в воздухе ракетой "Бук".