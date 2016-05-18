На севере США в небе взорвался метеорит (видео)

В частности, полицейское управление Портленда, в штате Мэн, опубликовало видеозапись, которое было сделано патрульными.

Американское общество изучения метеоритов зарегистрировало более 400 наблюдений в штатах Мэн, Вермонт, Нью-Гемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания, а также в части Канады, передает ТСН по информации Associated Press.

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По словам представителя Военно-морской обсерватории в Вашингтоне Джеффа Честера, по яркости оставленного в атмосфере следа можно судить о размер небесного тела — оно было примерно между габаритами тостера и холодильника.

Музей минералогии Мена объявил награду в размере 20 тысяч долларов тому, кто достанет кусок метеорита массой не менее килограмма. В учреждении считают, что он упал в лесах на северо-западе штата.