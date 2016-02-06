Двойник челябинского метеорита взорвется в атмосфере Земли – NASA

Как сообщает segodnya.ua, эксперты Лаборатории реактивного движения NASA просят не паниковать и говорят, что астероид пролетит на безопасном расстоянии от планеты — в 17 тысяч километров.

Ближе всего к поверхности Земли TX68 пролетит 5 марта 2016 года. Известно, что этот астероид уже приближался к Земле 2 года назад, однако пролетел в 2 миллионах километров от нашей планеты.

По оценкам специалистов, сейчас астероид представляет собой почти полную копию Челябинского метеорита, но на 10 метров больше его в размерах. Небесное тело в диаметре составляет около 30 метров.

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В NASA не исключают, что "челябинский двойник" может войти в атмосферу Земли, где обязательно взорвется. Мощность этого взрыва, утверждают, астрофизики, будет в два раза больше, чем когда взорвался Челябинский метеорит.

Напомним, что падение метеорита в Челябинской области сопровождалось серией атмосферных взрывов. Позже были найдены фрагменты метеорита. Наиболее крупный из них общей массой 654 килограмма был поднят 16 октября 2013 года со дна озера Чебаркуль.

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