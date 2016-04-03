Сирийские алавиты просят не ассоциировать их с режимом Асада – ВВС

Часть лидеров алавитской общины Сирии призывают не связывать с ними преступления режима Асада. Об этом идет речь в восьмистраничном документе, который цитирует Русская служба ВВС.

Читайте такжеВ Ираке из подземной тюрьмы ИГИЛ освободили полторы тысячи человек

По информации издания, авторы документа выступают за отделение религии от государства и за равенство представителей всех религий перед законом.

В документе, названном "декларацией реформирования индентичности", подчеркивается, что алавизм не является ответвлением шиитского ислама, община алавитов - третья по численности в исламе после суннитов и шиитов.

Также авторы "декларации" заявляют, что намерены противостоять межрелигиозной розни и готовы бороться за равенство и свободы. Лидеры алавитов считают, что правление Башара Асада, должно оцениваться, исходя из критериев демократичности и защиты основных прав граждан. Тот факт, что Асад является членом алавитской общины, не должен влиять на объективность оценки, считают авторы документа.

Читайте такжеАсад заявил о готовности к досрочным выборам, если этого захочет народ Сирии

Алавизм часто называют ответвлением шиитского ислама, хотя он является эклектической религией и включает элементы христианства. К алавитам принадлежит семья президента Сирии Башара Асада. Традиционными сторонниками Асада также являются именно алавиты.

Гражданская война в Сирии фактически является конфликтом между алавитами, которым принадлежат ключевые посты в правительстве и армии Сирии, и суннитскими повстанцами.

При отце Башара Асада - Хафезе Асаде - члены алавитской общины контролировали армию и спецслужбы. При Башаре Асаде, который женился на представительнице суннитского рода, ситуация несколько изменилась, но все равно основное руководящие посты в армии и правительстве остались за алавитами.

До начала гражданского конфликта в Сирии число алавитов составляло 10-12% всего мусульманского населения страны.