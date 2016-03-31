Никакого отвода войск: Путин обманывает Запад в вопросе войны в Сирии - The Huffington Post

Об этом пишет Михаэль Грубер в статье "Никакого отвода войск: Путин обманывает Запад в вопросе войны в Сирии", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

Военная операция в Сирии на стороне диктатора Башара Асада может привести к "прорыву в борьбе с терроризмом", - так обосновал свое решение глава Кремля. И еще: Россия будет и впредь принимать более активное участие в мирном процессе, чтобы положить конец конфликту.

До сих пор отведено только 20 процентов ВВС

Однако, по информации американского журнала "Foreign Policy", Путин далек от роли ангела мира в Сирии. Ссылаясь на американские военные источники, журнал сообщает, что Россия до сих пор отвела только 20 процентов военно-воздушных сил из Сирии.

В России истребители с большим радиусом действия находятся в боевой готовности и могут за короткое время вернуться в страну для развертывания.

Аэродром в Хмеймиме продолжит "работать"

За предыдущие месяцы, российский военный альянс с войсками Башара аль-Асада существенно укрепил позиции правителя. Самого большого успеха они достигли на севере страны в районе города Алеппо, бывшей финансовой столицы Сирии. С помощью российских авиаударов, альянс смог оттеснить большую часть повстанцев, выступающих против Асада.

Когда Москва объявила об отводе войск, Путин связал это решение с условием, которое следует понимать не только как примечание: "Российская база и аэродром в Хмеймиме (вблизи Латакии) продолжат функционировать. Они должны быть надежно защищены".

Обнаружены новые военно-воздушные силы

Согласно сообщениям "Foreign Policy", американские военные наблюдают расширение базы ВВС в Сирии: "Есть признаки наличия нового российского оружия в Латакии, где Москва готовит базу для наступления". Министерство обороны России опубликовало видеозаписи военно-воздушных сил, которые военные наблюдатели могут идентифицировать, как новоприбывшие ВВС.

Среди них, вертолеты типа Ми-28 "Havoc", которые используются для поддержки наземных войск и защиты баз, подобно вертолетам "Appache" вооруженных сил США.

По мнению "Foreign Policy", ошибочно верить в то, что с помощью своего заявления об отводе войск Путин хотел присоединиться к прекращению огня, чтобы проводить политику мира в Сирии.

Путин хочет и дальше поддерживать режим Асада любой ценой, сообщает издание. Москва использует прекращение огня, вступившее в силу в конце февраля. Путин продемонстрировал это уже в первые недели марта, когда российская армия на стороне сирийского лидера неоднократно нарушала соглашение о прекращении огня.