В Германии установлен исторический рекорд притока мигрантов

По данным федерального статистического ведомства, страна за прошлый год зарегистрировала 1,14 млн человек, из них 860 тыс. уже поехали в другие страны, передает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеЕС и Турция согласовали план по разрешению миграционного кризиса

"2015 год отметился необычно высокой миграцией иностранцев в Германии. (...) Суммарная иммиграция составила 1,14 млн. Это самый высокий показатель "чистой миграции"за всю историю Германии", - отметили статистики. Они уточнили, что число прибывших иностранцев за год выросло на 49%, тогда как выездов из страны было лишь на 12% больше, чем в 2013 году.

В приведенную статистику попали все иностранцы, которые пересекли немецкую границу. Однако учитывая большой приток мигрантов, особенно из стран Ближнего Востока - в 2015 году именно они составляли львиную долю новоприбывших.

Ранее сообщалось, что после закрытия рядом стран на Балканском полуострове своих границ для транзита мигрантов много приютов для мигрантов в Германии остаются полупустыми. Больше всего пустых мест в приютах Восточной Германии: в Тюрингии они заполнены лишь на 18,6%, в Саксонии - на 20%, в Бранденбурге - на 44%.