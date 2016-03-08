Словения в полночь закрывает границу для транзита беженцев

Об этом во вторник, 8 марта, заявил статс-секретарь министерства внутренних дел Словении Бостьян Сефич в эфире одной из радиостанций страны, передает Deutsche Welle.

По словам Сефича, Любляна проинформировала соседние страны, что будет строго применять правила Шенгенской зоны и будет впускать только людей с действительными паспортами и визами, а также тех, кто хочет подать заявление о предоставлении убежища в Словении. Отдельные исключения все же возможны из гуманитарных соображений.

Ранее премьер-министр страны Миро Церар заявил, что Словения планирует ежемесячно предоставлять статус беженца от 40 до 50 лицам.

Читайте такжеВ ООН критикуют условия соглашения между Евросоюзом и Турцией по вопросам мигрантов

После решения Словении министерство внутренних дел Сербии сообщило, что так называемый "балканский маршрут" для беженцев отныне практически закрыт. Как отмечается в заявлении министерства, Белград будет согласовывать свою политику с Словенией и Хорватией и так же закроет для беженцев границу с Македонией и Болгарией.

Сейчас Македония пропускает через свою границу лишь несколько сотен беженцев в день, что привело к скоплению более 13 тысяч беженцев с греческой стороны границы возле села Идомени.