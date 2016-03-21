Опубликовано фото российской бронетехники возле Ростова

Их на своей странице в Twitter показал адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов.

"Ростовская область готовится к посевной. Новейшая сельхозтехника на марше", - говорится в его сообщении.

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