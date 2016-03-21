Опубликовано фото российской бронетехники возле Ростова
11:08, 21 марта 2016Мир
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В сети 21 марта показали фотографии бронетехники, которая находится в Ростовской области.
Бронетехника в Ростовской области / twitter.com/nikolai_polozov
Их на своей странице в Twitter показал адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов.
"Ростовская область готовится к посевной. Новейшая сельхозтехника на марше", - говорится в его сообщении.
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