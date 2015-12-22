Россия продолжает поставлять боевикам на Донбассе вооружение и военную технику – разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно сообщению, в течение суток продолжается доукомплектование соединений и частей подразделений боевиков.

Кроме этого, продолжается наращивание логистического обеспечения за счет поставки с территории РФ вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и военного имущества.

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Также противником осуществляется в рамках зимнего периода обучение комплексу мероприятий боевой подготовки, направленных на повышение боеспособности соединений, частей и подразделений

"Установлены очередные факты гибели военнослужащих 2 АК. 20 декабря с.г. в районе Станицы Луганской во время разгрузки боеприпасов в результате их детонирования погибли четыре и ранены пять человек", - сообщают разведчики.

Ранее разведка сообщала, что на территории Донецкой и Луганской областей находятся более 7,5 тысяч военнослужащих ВС РФ.