Российский Ми-8 вторгся в воздушное пространство Эстонии, посол РФ вызван "на ковер"

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, вертолет находился в эстонском воздушном пространстве не более минуты.

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Его транспондер был отключен, план полета не был согласован с эстонской стороной, у вертолета не было радиосвязи с эстонскими диспетчерами.

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Департамент полиции и погранохраны зафиксировал инцидент визуально и с помощью технических средств. Пограничники проверили акваторию Чудского озера и береговую линию, ничего необычного не нашли.

МИД Эстонии 19 февраля вызвало посла РФ и вручило ему ноту протеста.

Подобный инцидент, когда воздушное пространство Эстонии нарушил российский вертолет, стал первым за последние пять лет.