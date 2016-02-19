Российский Ми-8 вторгся в воздушное пространство Эстонии, посол РФ вызван "на ковер"
Российский вертолет Ми-8 без разрешения залетел в воздушное пространство Эстонии. Инцидент произошел 18 февраля в районе города Васкнарвы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.
По информации Генерального штаба Сил обороны Эстонии, вертолет находился в эстонском воздушном пространстве не более минуты.
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Его транспондер был отключен, план полета не был согласован с эстонской стороной, у вертолета не было радиосвязи с эстонскими диспетчерами.
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Департамент полиции и погранохраны зафиксировал инцидент визуально и с помощью технических средств. Пограничники проверили акваторию Чудского озера и береговую линию, ничего необычного не нашли.
МИД Эстонии 19 февраля вызвало посла РФ и вручило ему ноту протеста.
Подобный инцидент, когда воздушное пространство Эстонии нарушил российский вертолет, стал первым за последние пять лет.