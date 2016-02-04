Лавров заявляет, что Москва не забудет Турции сбитый российский бомбардировщик

Полный текст интервью опубликован в четверг на сайте российского дипведомства.

"Мы не забудем этого пособничества террористам, - подчеркнул министр. - В то же время не ставим знак равенства между частью сегодняшней правящей верхушки, которая несет прямую ответственность за гибель наших военнослужащих в Сирии, и нашими давними и надежными друзьями в среде турецкого народа".

По словам Лаврова, для России вопрос борьбы с терроризмом, равно как и урегулирование в Сирии, "носит принципиальный характер".

"Поэтому атака ВВС Турции на российский бомбардировщик наших подходов переменить не может, - отметил глава МИД РФ. - Если турецкая провокация преследовала эту цель, то ее авторы явно просчитались".

Лавров подчеркнул, что «такие действия не могли не отразиться на российско-турецких отношениях - доверие к Турции как к партнеру серьезно подорвано».

«В результате сотрудничество между нашими странами, для выстраивания которого за последние годы было приложено немало усилий, приостанавливается по многим направлениям. Это был не наш выбор», - сказал глава российского МИД.

При этом он посетовал, что «до настоящего времени мы так и не услышали от руководства Турции ни извинений, ни выражения готовности каким-либо образом компенсировать последствия содеянного, ни намерения должным образом наказать виновных».

«Напротив, из Анкары раздаются утверждения о том, что турецкая сторона была права и защищала свой якобы нарушенный суверенитет», - отметл Лавров.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

Сообщалось, что российский самолет Су-24 несколько раз предупредили на английском и русском языках, прежде чем тот вторгся в турецкое воздушное пространство. Кроме того, внешнеполитическое ведомство Турции предостерегает Москву, что именно Россия будет нести ответственность за любые опасные последствия.

После этого отношения двух стран резко ухудшились: Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".