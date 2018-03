В Анкаре прогремел мощный взрыв: погибли не менее 5 человек (фото, видео)

По информации агентства, не менее 5 человек погибли, 10 получили ранения.

Городская власть заявляет, что взрывчатка была заложена в автомобиле.

Судя по фотографиям, опубликованным euronews Türkçe, в результате взрыва уничтожен автобус.

В Анкаре военной службы в конвое, когда произошел взрыв предварительным данным погибли 5 человек pic.twitter.com/TeI1P05BMd — euronews Турецкий (@euronews_tr) February 17, 2016

The #Ankara explosion was caused by an attack on a shuttle carrying military personnel: DHA https://t.co/KMbydOmlorpic.twitter.com/R77NtBTHVo — Hürriyet Daily News (@HDNER) February 17, 2016

PHOTO: CHP MP in Ankara tweets photo of emergency vehicles at the scene of explosion. - @AylinNazliakapic.twitter.com/yNcKPL2mdZ — Conflict News (@Conflicts) February 17, 2016

MORE: Bombing In Ankara Said To Have Targeted Military Barracks - https://t.co/quDtlXHYknpic.twitter.com/lY2gwV4LIN — Breaking911 (@Breaking911) February 17, 2016

Также сообщается, что взрыв произошел в час пик за 300 метров от военного штаба в то время, когда автобус с военнослужащими проезжал мимо.

Несколько машин загорелась. Взрыв вызвал сильный пожар, темный дым от которого был виден с разных частей города. Полиция пока не назвала причин взрыва.