В отелях Европы в прошлом году пребывало рекордное число гостей - Eurostat

В 2015 году в отелях Европы находилось рекордное число гостей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на европейское статистическое ведомство Eurostat.

Согласно данным ведомства, обнародованным во вторник, 26 января, в прошлом году в европейских отелях было забронировано 2,8 миллиарда мест, что на 3,2 процента больше, чем в 2014 году.

Eurostat отмечает, что число гостей начало расти в 2010 году - в основном благодаря притоку гостей из других стран, в том числе европейских.

По данным Eurostat, лидером по количеству гостей в 2015 году стали отели Испании (421,2 миллиона забронированных мест). С небольшим отрывом догоняет Испанию Франция (413,5 миллиона забронированных мест). На третьем и четвертом местах - Италия (385,1 миллиона забронированных мест) и Германия (379 миллионов мест).

