SIPRI обнародовал статистику мирового рынка вооружений

Мировым лидером по объему военных расходов в 2007 г. стали Соединенные Штаты. Такие данные приводятся в опубликованном сегодня ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). С показателем в 547 млрд долл. (45% общемирового показателя, рост на 6,9% по сравнению с 2006 г.) США с огромным отрывом опередили Великобританию (59,7 млрд долл.) и Китай (58,3 млрд долл.). Россия в списке заняла по итогам 2007 г. седьмое место, пропустив вперед Францию, Японию и Германию.

Оборонные расходы Росиии в 2007 г. составили 35,4 млрд долл., или 3% от общемировых военных затрат. По данным экспертов SIPRI, в 2007 г. расходы России на военно-промышленный комплекс увеличились на 13% по сравнению с 2006 г.

Всего в 2007 г. в мире на военные цели было потрачено 1 трлн 339 млрд долл., что на 6% превышает показатель 2006 г., соответствует 2,5% мирового ВВП и 202 долларам на каждого из 6,6 млрд человек, населяющих землю.

Наибольший региональный прирост был отмечен в Восточной Европе, где в период с 1998 по 2007 год расходы на вооружение взлетели на 162%. 86% этого прироста приходятся на Россию.

На Ближнем Востоке подобные траты увеличились на 62%, в Южной Азии – на 57%, в Африке – на 51%.

Наименьший рост был зафиксирован в Западной Европе и Центральной Америке.

Крупнейшим импортером вооружений в период с 2003-го по 2007 год стала КНР: на его долю, по данным SIPRI, приходилось 12% всего мирового рынка оружия. За Китаем шли Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Греция и Южная Корея. Россия продолжает уверенно занимать вторую позицию в рейтинге стран-экспортеров оружия. SIPRI оценивает ее долю в четверть всего рынка вооружений, в то время как Соединенные Штаты контролируют примерно 31%. При этом структура российского экспорта за 2003–2007 годы выглядит следующим образом: на Китай приходится порядка 45% всех поставок, за ним следует Индия (22%) , Венесуэла (5%) и Алжир (4%).