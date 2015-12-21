В Израиле прошла испытания система ПРО "Праща Давида"

Новая израильская система противоракетной обороны "Праща Давида", разработанная совместно с США, прошла финальные испытания и будет готова к развертыванию в 2016 году.

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Об этом сообщил министр обороны Израиля, передает Reuters.

Отмечается, что "Праща Давида" должна занять промежуточное звено в системе ПРО Израиля: между "Железным куполом", который способен бороться с неуправляемыми ракетами, артиллерийскими снарядами, минометными минами, запускаемыми с дистанций от 4 до 70 километров, - и баллистическими ракетами-перехватчиками "Стрела".

В структуре Вооруженных сил Израиля она должна постепенно заменить зенитные ракетные комплексы Hawk и Patriot.

Отметим, "Праща Давида" или "волшебная палочка" - Система ПРО Армии обороны Израиля, предназначенная для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 километров (и дозвуковых крылатых ракет. Также планируется, что она сможет перехватывать и самолеты противника.