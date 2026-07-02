РФ массированно атаковала Киевскую область: под ударами были 5 районов, есть раненые

В регионе повреждены дома, складские помещения и автомобили.

Ночью 2 июля россияне массированно атаковали Киевскую область ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Последствия ударов зафиксированы в пяти районах. Трое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Николай Калашник.

По его словам, в Бучанском районе ранения получили трое мужчин.

"Двое пострадавших с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и рваные раны головы госпитализированы в медицинские учреждения. Они находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь", – отметил Калашник.

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Он добавил, что еще один мужчина получил резаные раны лица. В районе возникли пожары в складских помещениях и частном доме. Также поврежден автомобиль.

"В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль. В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные дома. В Вышгородском районе поврежден автомобиль", – рассказал чиновник.

Атака РФ 2 июля

Как сообщал ранее УНИАН, в результате российской комбинированной атаки на Киев разрушены многоэтажные дома, число жертв стремительно растет. По последним данным, в столице 10 погибших, 56 раненых, в том числе 2 детей. 28 объектов по всему городу пострадали в результате обстрела. Преимущественно это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

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