Дроны 'разнесли' один из крупнейших НПЗ России (фото, видео)

После серии взрывов на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России разразился масштабный пожар.

В российском Кстово Нижегородской области ночью 2 июля прогремели взрывы, после которых на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" вспыхнул масштабный пожар. По предварительным данным, предприятие атаковали беспилотники, пишет советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

В ночь на 2 июля в российском городе Кстово Нижегородской области беспилотники атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". После серии взрывов на территории предприятия возник масштабный пожар, а над городом поднялось густое задымление.

Об атаке сообщили местные жители, которые также опубликовали фото и видео с места происшествия. Мониторинговые каналы пишут о сильном задымлении в районе завода.

Видео дня

По словам Стерненко, целью удара стал именно Кстовский НПЗ "Лукойла". Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год, что делает предприятие четвертым по мощности нефтеперерабатывающим заводом России.

Этот НПЗ считается одним из ключевых производителей бензина и дизельного топлива, которое используется, в частности, для обеспечения потребностей российской армии.

Завод уже подвергался ударам – что предшествовало

Напомним, что это не первая атака на предприятие. В последний раз Силы обороны Украины наносили удары по Кстовскому НПЗ 18 и 20 мая 2026 года.

Тогда в результате повторного поражения была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего завод приостановил работу. На данный момент официальные власти РФ не сообщили о масштабах повреждений и возможных последствиях новой атаки.

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