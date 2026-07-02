Как обращаться к Дмитрию, которого всегда называли 'Димой': учительница рассказала о распространенных именах

Шкарлута отмечает, что обращаться к человеку все же следует так, как он сам просит.

"Стьопа", "Дима", "Леша", "Миша" и "Петя" пришли из русской языковой традиции и массово распространились в Украине в советский период.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала учительница украинского языка Татьяна Шкарлута, отвечая на вопрос об употреблении некоторых мужских имен – Степа (Степан), Дима (Дмитрий), Леша (Алексей), Петя (Петр) и Миша (Михаил).

Она отметила, что в вопросе о корректном употреблении имен следует учитывать два аспекта: языковой и этический. То есть нужно и знать языковые нормы, и учитывать привычки конкретного человека.

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"Формы Степа, Дима, Леша, Миша, Петя не являются исконно украинскими уменьшительными формами (деминутивами). Они пришли из русской языковой традиции и массово распространились в Украине в советский период через школу, армию, телевидение и официальное общение. А форма "Петя" еще и передает русское произношение", – подчеркнула Шкарлута.

Зато в украинском языке есть собственные традиционные уменьшительные формы: Степан – Степанко; Дмитрий – Дмитрик; Алексей – Лесь, Лесик; Петр – Петрик, Петрусь; Михаил – Мишко, Михась. Такие формы исторически подтверждены и являются естественными для украинской языковой системы.

Как обращаться к человеку

Шкарлута подчеркнула, что обращаться к человеку все же стоит так, как он сам просит. "Если человек всю жизнь был "Димой" и именно так себя называет, это уже часть его личной идентичности, а не просто языковой вопрос. Если же он выбирает "Дмитрий" или "Митька", это тоже следует уважать", – подчеркнула эксперт.

Да, добавляет она, с лингвистической точки зрения можно говорить об украинских традиционных формах, но в личном общении главным остается уважение к выбору человека.

Кроме того, на вопрос, правда ли, что мужские имена "ороссиваются" чаще, чем женские, она отметила, что источников, где такое мнение доказано или опровергнуто, не находила.

"Танюша" и "Валюша"

Как сообщал УНИАН, ранее Шкарлута рассказала, что ласковые формы "Танюша", "Валюша", "Катюша" и "Надюша" – это следствие влияния русского языка. В то же время те, кто хочет вернуться к украинской языковой традиции, могут выбрать формы "Тетянка", "Валентинка", "Катруся" и "Надийка".

Впрочем, отмечает эксперт, возвращение к исконным украинским формам не может быть принудительным. Оно становится возможным тогда, когда человек знает историю этих форм, понимает причины их изменений и имеет возможность сделать собственный, осознанный выбор.

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