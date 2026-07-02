После удара РФ в Киеве общественный транспорт курсирует с изменениями

Маршруты пришлось изменить из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации обстрела.

Из-за последствий массированной российской атаки в ночь на 2 июля общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Об этом сообщили в городской государственной администрации.

Там подчеркнули, что из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий вражеского обстрела задерживается движение троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50, а также трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Дополнительно организовано движение автобусов по маршрутам трамвая № 14 – "Контрактовая пл. – просп. Отрадный" и троллейбуса № 41 – "ул. Тулузы – ст. м. "Святошин"".

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В связи с перекрытием движения на бульваре Тараса Шевченко движение автобусов №№ 114, 118 организовано по следующему маршруту: ул. Большая Васильковская – ул. Гетмана Павла Скоропадского – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко.

Атака на Киев: что известно

Как писало УНИАН, в результате массированного удара по Киеву произошли значительные разрушения, число раненых и погибших уже достигло сотни. По состоянию на 9:00 под завалами домов все еще находились люди. В ГСЧС сообщили о 13 погибших. По данным главы МВД Игоря Клименко, в Дарницком районе разрушена часть девятиэтажного дома, спасатели извлекают людей из-под завалов, поэтому число жертв, вероятно, будет расти.

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