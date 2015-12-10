Самолеты РФ за год спровоцировали 266 опасных инцидентов над Эстонией

Об этом сообщила передача Pealtnägija на Эстонском телевидении, пишет postimees.ee.

Нарушений воздушной границы в этом году было два, однако воздушных инцидентов было 266. Нарушение воздушной границы — это вхождение в воздушное пространство Эстонии без разрешения, а авиаинцидент — это опасный «слепой» полет, когда военный самолет перемещается в международном воздушном пространстве с выключенным транспондером, который в рабочем состоянии позволяет увидеть самолет на экране радара и отследить его полет (таким был полет российского истребителя и над Турцией, который завершился тем, что он был сбит, отметили авторы передачи).

Читайте такжеПутин лично извинялся перед Эрдоганом за нарушения воздушного пространства - Лавров

«Авиаинцидентом считается ситуация, когда не принадлежащее НАТО военное воздушное транспортное средство летит над Финским заливом или в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, и у него нет плана полета, и либо не включен транспондер, либо не поддерживается двусторонняя радиосвязь с диспетчерскими подразделениями», - пояснил начальник дивизиона ПВО в Эмари Харди Ляммергас.

В 2003 году, когда дивизион ПВО получил свой первый примарный радар и сам Ляммергас работал еще оператором, количество инцидентов и нарушений границы в год составляло двузначное число.