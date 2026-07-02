Ученые предупреждают о многодневной магнитной буре (график)

На данный момент неизвестно, когда шторм закончится.

За последние дни на Солнце зафиксировали три вспышки - все они были направлены на нашу планету. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, первая из этих вспышек достигла Земли 30 июня, а вчера произошел еще один удар. Из-за этого уже несколько дней у нас фиксируют магнитные бури.

Еще одна вспышка произошла на Солнце 30 июня. Она достиганет Земли 3 июля.

Видео дня

По прогнозу, сегодня и в ближайшие дни магнитная буря уровня G2 продолжится.

Магнитные бури уровня G2 - чем опасны и как от них защититься

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными и могут повлиять не только на работу спутников и систем связи, но и на самочувствие метеочувствительных людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, слабость, скачки артериального давления, бессонницу и повышенную раздражительность. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, специалисты советуют полноценно отдыхать, пить больше воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить употребление алкоголя и кофе, а также чаще бывать на свежем воздухе. Если вы принимаете лекарства по назначению врача, важно соблюдать привычный режим лечения.

Вас также могут заинтересовать новости: