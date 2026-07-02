Валюта внезапно подорожала: курс доллара и евро в Украине 2 июля

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,59 грн, а евро – 50,81 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 2 июля, подскочил на 10 копеек и составляет 45,09 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,59 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 51,43 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,69 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи – 51,17 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 2 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,97 гривни за один евро, то есть национальная валюта Украины выросла на 6 копеек.

Следует отметить, что директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. Курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень.

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