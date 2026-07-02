Наступление РФ за год замедлилось в 16 раз: в ISW раскрыли 'достижения' врага

За последний месяц оккупанты захватили в Украине всего 30 кв. км, сообщили аналитики.

В июне 2026 года российские войска захватили или проникли на территорию Украины площадью около 30,42 квадратных километра. Средний темп их продвижения составлял примерно 1,01 кв. км в день. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Для сравнения аналитики привели цифры за июнь 2025 года: тогда российская армия захватила 481,25 кв. км, продвигаясь в среднем на 16,04 кв. км ежедневно. Таким образом, подсчитали они, скорость российского наступления за год сократилась примерно в 16 раз.

В ISW отмечают, что российские территориальные завоевания уже более года носят преимущественно медленный и постепенный характер. Даже более быстрые темпы продвижения РФ в 2025 году аналитики называли фактически "шаговым" наступлением.

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Как подчеркнули в ISW, скорость продвижения российской армии стабильно снижалась с ноября 2025 года. Оккупанты также не смогли вернуть под свой контроль территории после успешных украинских контратак на Купянском и Александровском направлениях в конце 2025 года и весной 2026-го.

Аналитики обратили внимание, что основные территориальные завоевания российских войск по-прежнему сосредоточены в районе Константиновки в Донецкой области – главном направлении усилий РФ. Однако даже там россиянам удалось добиться лишь медленного тактического продвижения в городской застройке, причем ценой значительных потерь.

За полгода РФ захватила почти втрое меньше территорий, чем в прошлом году

Сравнив первую половину 2026 года с аналогичным периодом 2025-го, эксперты также отметили существенное замедление российского наступления. По их словам, за первые шесть месяцев 2025 года российские войска захватили 2189,87 кв. км. За тот же период 2026 года они продвинулись или проникли лишь на 622,60 кв. км.

То есть в 2026 году российская армия получила лишь 28,43% от той площади, которую она захватила или заняла за первые шесть месяцев предыдущего года, подсчитали аналитики.

Достижения незначительны, а потери велики

Как отмечается в отчете, несмотря на незначительные территориальные успехи, российская армия несет значительные потери в живой силе и технике. По данным Генерального штаба ВСУ, в июне 2026 года потери российских войск составили 39 490 человек убитыми и ранеными.

Таким образом, пишут в ISW, на каждый захваченный или инфильтрированный квадратный километр приходилось примерно 1298 российских потерь.

Для сравнения: в июне 2025 года РФ потеряла около 32 680 военнослужащих, что составляло примерно 68 потерь на каждый захваченный квадратный километр. То есть за год количество российских потерь на единицу захваченной территории выросло более чем в 19 раз.

В ISW отметили, что это свидетельствует о том, что украинские силы все более эффективно одновременно сдерживают российское продвижение и наносят значительные потери противнику.

Аналитики подчеркнули, что значительные потери техники на фоне слабых темпов наступления свидетельствуют об эффективности украинских ударов по российским военным объектам, логистике и командным структурам в тылу.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению аналитиков DeepState, в войне в Украине назревает перелом, и от действий украинского командования будет зависеть развитие событий. По их словам, "если в мае мы сделали два шага вперед, то в июне уже один вперед, а один назад". Они подсчитали, что за июнь россияне оккупировали 84 кв. км украинской территории. В то же время в DeepState добавили, что успехи Сил обороны пока практически невозможно продемонстрировать.

Также в DeepState заявляли, что "мы теряем Константиновку". По мнению аналитика проекта Романа Погорилого, линия фронта в российско-украинской войне в основном стабилизировалась на стратегическом уровне, но остаются проблемные направления. Среди них – Константиновка. Также россияне наступают в районе Гуляйполя, Лимана, а также на Славянском направлении.

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