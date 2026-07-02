Польша и Финляндия ввели защитные меры из-за массированного удара РФ по Украине

Польша подняла в воздух истребители.

Россия в четверг нанесла по Украине массированный ракетный и дроновый удар, основной целью которого был Киев. На фоне этой атаки соседние страны Европы вводили защитные меры, пишет CNBC.

Так, Финляндия временно ввела "зону ограничения полетов" в восточной части Персидского залива.

Кроме того, Польша подняла в воздух истребители в ответ на атаку.

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Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что истребители начали работу, а наземные системы ПВО и радиолокационная разведка приведены в состояние готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к угрожаемым территориям", – добавили в сообщении.

Позже ВВС Польши сообщили, что операции военной авиации связанные с ударами РФ по Украине, завершены, нарушений воздушного пространства страны зафиксировано не было.

В Польше также выразили благодарность ВВС Франции, и Вооруженным силам Нидерландов за помощь в защите.

Пока неясно, сколько ракет и беспилотников было выпущено по Украине и сколько Украине удалось перехватить.

Министерство обороны России заявило о проведении "массированного удара с использованием высокоточных дальнобойных средств воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников".

Москва сообщила, что удары якобы были нанесены по военно-промышленным объектам, топливно-энергетическим комплексам в Киеве и Киевской области, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Удар по Киеву - последствия

В результате атаки известно уже о 13 погибших и 86 раненіх, среди них есть дети.

в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах Киева. Сообщается, что поражены более 20 жилых домов в 5 районах, под завалами еще находятся люди.

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