Разбираемся, как часто нужно купать кошку и как делать это правильно без стресса для питомца.

Кошки известны своей чистоплотностью и большую часть ухода за собственной шерстью берут на себя. Но даже самых аккуратных питомцев иногда нужно купать. Главное – понимать, как часто это делать и как провести процедуру без лишнего стресса. О том, что будет если не мыть кота и как правильно это делать, пишут эксперты из портала Vetericyn.

Как часто надо купать домашнего кота - ответ экспертов

Большинство кошек ежедневно вылизывают шерсть, поэтому слишком частое купание им не требуется. Тем не менее оно помогает удалить грязь, которую питомец не может убрать самостоятельно, а также избавиться от неприятного запаха.

Относительно того, как часто можно купать кошку, специалисты рекомендуют ориентироваться по состоянию питомца, но в среднем это желательно делать не реже, чем раз в 4-6 недель.

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Причем помимо того, нужно ли купать котов в принципе, важно понимать и некоторые нюансы: например, уличные кошки загрязняются быстрее домашних, длинношерстным нужен более тщательный уход, а за бесшерстными следует следить по поведению (из-за особенностей кожи). Более частое купание может понадобиться и при наличии блох, клещей, некоторых кожных заболеваний или аллергии.

Как понять, что кошку надо мыть

В целом, понять, что питомца пора искупать, обычно несложно: его шерсть становится тусклой, жирной, плохо пахнет или часто линяет. Здоровая кошка должна иметь чистую кожу и гладкую блестящую шерсть.

Как помыть кота если он царапается и кусается - главные правила

Чтобы купание прошло спокойнее, сначала поиграйте с питомцем и дайте ему потратить лишнюю энергию. Перед процедурой расчешите шерсть, чтобы удалить выпавшие волосы, а также, если питомец может царапаться, подстригите ему когти.

На дно ванны или раковины лучше положить резиновый коврик, чтобы лапы не скользили и не царапали дно, а в уши коту можно аккуратно вставить ватные шарики, защищая их от попадания воды.

В том, как правильно купать кота, проблем быть не должно: включите теплую воду и постепенно смачивайте шерсть, избегая сильного напора воды, особенно в области головы. Используйте только специальные шампуни для животных, так как средства для людей могут нарушить состояние кожи питомца.

После мытья тщательно смойте остатки шампуня, промокните шерсть мягким полотенцем и, если кошка не боится шума, высушите ее феном на минимальной температуре, одновременно осторожно расчесывая шерсть.

Что касается того, можно ли не купать кошку, то, хотя это не является чем-то жизненно необходимым, полностью отказываться от купания все же не стоит: при сильных загрязнениях у питомца могут развиться болезни или появиться паразиты.

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