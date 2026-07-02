800 охранников и запрет на телефоны и часы: The Telegraph рассказал, как защищают Путина

Путин увеличил охрану до беспрецедентного уровня.

Паранойя Владимира Путина в отношении собственной безопасности в последнее время резко усилилась. Как пишет The Telegraph, российский диктатор увеличил число сотрудников, ответственных за его личную охрану, до более 800.

Это уже четвертый раз, когда Путин отдает приказ об усилении охраны с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

За охрану высокопоставленных членов правительства РФ, в частности президента, а также его семьи и ближайшего окружения, например, премьер-министра, отвечает Федеральная служба охраны. Ее сотрудники охраняют резиденции Путина и сопровождают его в поездках, а также управляют государственной коммуникацией и изучают общественное мнение о президенте России. Они также уполномочены проводить "меры информационной войны".

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Предполагается, что в общей сложности в этом подразделении работает более 50 000 сотрудников. При этом, согласно новому указу, численность центрального персонала, органа, непосредственно ответственного за безопасность Путина, будет увеличена с 785 до 812 человек.

До вторжения численность центрального управления ФСО не увеличивалась почти 13 лет.

Кроме того, с начала этого года, по оценкам европейских разведывательных служб, были введены более строгие протоколы безопасности, из-за угроз украинских беспилотников и опасений по поводу возможного государственного переворота или покушения.

Сообщается, что сотрудникам, работающим в непосредственной близости от Путина, было запрещено пользоваться мобильными телефонами или другими устройствами с доступом в интернет, а также общественным транспортом. В их домах также были установлены системы безопасности.

В черный список попали даже наручные часы: по словам источника, беседовавшего с Telegram-каналом "Можем Обяснить", чиновникам было приказано снимать их в присутствии Путина примерно с середины апреля.

Проблемы российской верхушки

Ранее Forbes писало, что Путин находится в критическом положении, и ему осталось пребывать у власти не более трех лет. Сценарии его падения варьируются от быстрого убийства до показательного процесса, а в качестве причин могут выступать новые атаки со стороны Украины, внутренние беспорядки или отказ Китая от поддержки.

Также Fox Nws пишет, что российские спецслужбы рассматривают военных как потенциальную угрозу, оставляя высших офицеров без должной защиты. С начала войны в Украине российские генералы погибают в результате ракетных ударов, атак беспилотников, подрывов автомобилей, авиакатастроф и боевых действий на фронте. Эти потери усиливают напряженность между российской армией и ФСБ.

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