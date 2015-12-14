Суд не захотел принимать иск фонда Навального к скандальному генпрокурору Чайке

Об этом сообщила​ пресс-секретарь суда Нина Юркова, передает РБК.

По ее словам, иск возвращен заявителю в связи с неподсудностью. "Ответчик находится не на территории Пресненского суда", - объяснила Юркова. Она затруднилась ответить, в какой именно суд следует обратиться юристам ФБК.

Юрист ФБК Иван Жданов уверен, что иск был подан без нарушений подсудности. "У нас есть данные, что Чайка проживает на улице Рочдельская в столице (РФ - Ред.), а она относится к Пресненскому суду, - рассказал он. - Но даже если бы местонахождения его не было известно, то иск можно подать по местонахождению имущества ответчика".

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"Если бы иск приняли к рассмотрению, то все доказательства ложились бы на Чайку, если он сейчас сам подаст иск, то доказывать правоту должен будет уже фонд", - добавил Жданов.

Со своей стороны, Жданов намерен оспорить решение Пресненского суда, а также подать иск - уже в другой суд, указанный в определении Пресненского суда.

Ранее сегодня скандальный российский генпрокурор Юрий Чайка заявил, что организатором фильма-расследования о бизнесе его сыновей является глава фонда Hermitage Capital Браудер.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.