Бандитизм, рейдерство и рэкет: генпрокурор РФ считает расследование Навального о его семье "заказухой"
Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.
Об этом сообщает ТАСС.
«Расследование ФБК - это заказ, выполненный не на деньги исполнителей», - заявил генпрокурор.
По словам Чайки, он знает, кто стоит за публикацией фонда. «Мне абсолютно ясно, кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу», - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.
В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с разоблачением Навального, заявил, что расследования не видели.
"Нет, не успели (ознакомиться)", - сказал Песков. "Все-таки приоритетным для нас является тема подготовки послания", - пояснил он.