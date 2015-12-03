Бандитизм, рейдерство и рэкет: генпрокурор РФ считает расследование Навального о его семье "заказухой"

Об этом сообщает ТАСС.

«Расследование ФБК - это заказ, выполненный не на деньги исполнителей», - заявил генпрокурор.

По словам Чайки, он знает, кто стоит за публикацией фонда. «Мне абсолютно ясно, кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу», - добавил он.

Читайте такжеДосье Хатии Деканоидзе: в Украине две серьезные проблемы – коррупция и Россия

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с разоблачением Навального, заявил, что расследования не видели.

"Нет, не успели (ознакомиться)", - сказал Песков. "Все-таки приоритетным для нас является тема подготовки послания", - пояснил он.