Скандальный российский генпрокурор Чайка назвал "заказчика" антикоррупционного фильма

Он заявил, что Навальный и "заказчики" антикоррупционного расследования якобы хотели очернить его и прокуратуру, "не указав никаких фактов", передает "КоммерсантЪ".

"Заказчиком этого конкретного фильма я считаю конкретного человека и стоящие за ним мощные структуры. Этот человек знает о наших расследованиях и опасается их", - говорится в заявлении Чайки.

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При этом он добавил, что с 2004 года правоохранительными органами Российской Федерации расследуются преступные схемы хищений в период с 1996 по 2006 год из РФ огромных денежных средств.

"Их идеологами являются спецслужбы США, а организатором выступил гражданин США, ныне подданный Великобритании У. Браудер", - подчеркнул скандальный прокурор.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.