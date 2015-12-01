Бандитизм, рейдерство и рэкет: Навальный рассказал о бизнесе семьи генпрокурора РФ (документы, видео)

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.

Так, в мае 2014 года после девятимесячной реконструкции на греческом полуострове Халкидики открылась новая гостиница - Pomegranate. В один только ее ремонт инвесторы вложили от 25 до 29 млн евро. При этом гостиница оказалась шикарной даже по меркам пятизвездочных отелей - ее называют лучшей на полуострове.

Вскоре стало известно, что загадочным инвестором оказался Артем Чайка. Его владение гостиницей подтверждается выпиской на фирму, в чьей собственности находится отель, и финансовой отчетностью фирмы с подписью Артема и вышеупомянутой Ольги Лопатиной.

Стоит отметить, что Ольга Лопатина - бывшая жена Геннадия Лопатина, заместителя генпрокурора Юрия Чайки. Помимо высокой должности, Лопатин прославился тем, что сохранил свой пост в прокуратуре даже несмотря на то, что против него дали показания сразу несколько фигурантов дела о "крышевании подмосковных казино".

"Казалось бы, в приобретении гостиницы нет ничего криминального. Но все дело в источнике средств на ее покупку", - сообщается в расследовании.

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Отмечается, что десятки миллионов долларов Артем и Игорь зарабатывали в тесной связке с друзьями и подчиненными своего отца - генерального прокурора России.

Кроме упомянутых инвестиций, Фонд борьбы с коррупцией обнаружил, что сын генпрокурора Юрия Чайки Артем купил и перестраивает виллу по соседству с видом на Афон. В свою очередь Ольга Лопатина, его партнер, оказалась владелицей внушительной виллы неподалеку.

Также оказалось, что супруга замгенпрокурора Лопатина зарабатывает деньги на совместном бизнесе с членами преступной "банды Цапков", которые несколько лет назад жестоко убили и сожгли 12 человек в станице Кущевская.

Другим партнером Лопатиной по бизнесу с Цапками является Надежда Староверова, жена управделами прокуратуры РФ Алексея Староверова. В семейном доме Староверовых год назад была обнаружена "банда ГТА", убившая 14 водителей на трассах Подмосковья. Главарь банды хранил в доме прокурора оружие и боеприпасы. По утверждениям СМИ члены банды работали у Староверовых в качестве "охраны и прислуги".

"Фигуранты нашего расследования заявляют, что занимаются бизнесом. Тем не менее мы докажем вам: о "бизнесе" здесь не может быть и речи. Это бандитизм, рейдерство и рэкет, возможные лишь благодаря безграничному корруцпионному ресурсу и покровительству Генеральной прокуратуры", - говорится в сообщении Навального.