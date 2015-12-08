В Сирии находятся береговые войска ЧФ РФ из Крыма - разведка
14:59, 08 декабря 2015Мир
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В Сирии находятся береговые войска ЧФ РФ из Крыма.
В составе группировки войск ВС РФ в Сирии находятся подразделения 27 омсбр / Минобороны РФ
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"В составе межвидовой группировки войск ВС РФ на территории Сирии находятся подразделения 27 омсбр (Мосрентген) 20 А Западного ВО; 28 омсбр (Екатеринбург) 2 А, 74 омсбр (Юрга) 41 А и 24 обр СпН (Новосибирск) Центрального ВО; 8 ап (Симферополь) БВ ЧФ; 61 обрмп (Спутник) БС ПФ ВС РФ", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, ранее в Минобороны РФ заявили, что в ближайшее время на авиабазе Хмеймим будут развернуты зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" и будет увеличено количество истребителей.
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