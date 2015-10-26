The New York Times: план пяти государств для окончания сирийского кризиса

В статье Джимми Картера под названием «План пяти государств для окончания сирийского кризиса», опубликованной на сайте газеты The New York Times, пишется о том, что политика Башара и его отца, Хафеза, заключалась в том, чтобы ни с кем не разговаривать в американском посольстве в периоды отчуждения, но они говорили со мной. Я заметил, что Башар никогда не обращался к подчиненным за советом или информацией. Его самой стойкой характеристикой было упрямство; для него почти невозможно психологически изменить мнение – и, конечно, не под давлением.

До революции в марте 2011 года, Сирия была хорошим примером гармоничных отношений между ее различными этническими и религиозными группами, в том числе арабами, курдами, греками, армянами и ассирийцами, которые были христианами, иудеями, суннитами, алавитами и шиитами. Семья Асад правит страной с 1970 года, и была очень горда этой относительной гармонией между различными группами.

Когда протестующие в Сирии потребовали давно назревших реформ в политической системе, президент Асад посчитал это незаконной революционной попыткой свергнуть его «законный» режим и ошибочно решил искоренить это с помощью чрезмерной силы. По многим сложным причинам, его поддержали военные силы, в большинстве – христиане, иудеи, мусульмане-шииты, алавиты и другие, кто боялся победы радикальных мусульман-суннитов. Перспектива его свержения была далекой.

Центр Картера был вовлечен в Сирии с начала 1980-х годов, и мы поделились нашими идеями с высшими должностными лицами в Вашингтоне, стремясь сохранить возможность политического решения быстро растущего конфликта. Несмотря на наши настойчивые, но конфиденциальные протесты, в начале американская позиция состояла в том, что первым шагом в разрешении спора должно быть отстранение Асада от должности. Те, кто знал его, видели в этом напрасное требование, но оно сохранялось в течение более четырех лет. В сущности, предпосылкой для мирных усилий была невозможность.

Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, и Лахдар Брахими, бывший алжирский министр иностранных дел, пытались прекратить конфликт в качестве специальных представителей Организации Объединенных Наций, но отказались от усилий, безрезультатных из-за разногласий между Америкой, Россией и другими странами в отношении статуса Асада во время мирного процесса.

В мае 2015 года, группа мировых лидеров, известная как Старейшины, посетила Москву, где мы вели подробные обсуждения с американским послом, бывшим президентом Михаилом Горбачевым, экс-премьер-министром Евгенией Примаковым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и представителями международных мозговых центров, в том числе московского отделения Центра Карнеги.

Они отметили многолетнее партнерство между Россией и режимом Асада и большую угрозу «Исламского государства» для России, где, по оценкам, 14 процентов населения являются мусульманами-суннитами. Позже, я спросил президента Путина о его поддержке Асада, и о его двух сессиях в этом году с представителями фракций из Сирии. Он ответил, что в этом отношении мало прогресса, и он думает, что единственный реальный шанс на прекращение конфликта будет в том случае, если к Соединенным Штатам и России присоединятся Иран, Турция и Саудовская Аравия в подготовке всеобъемлющего мирного предложения. Он считает, что все фракции в Сирии, за исключением «Исламского Государства», примут практически любой план, одобренный этой пятеркой; Иран и Россия поддерживают Асада, а трое других – оказывают поддержку оппозиции. С его одобрения, я передал это предложение Вашингтону.

За последние три года, Центр Картера работает с сирийцами по политическим разногласиям, лидерами вооруженных оппозиционных групп и дипломатами из ООН и Европой, чтобы найти политический путь для прекращения конфликта. Эти усилия, основанные на исследованиях о сирийской катастрофе, которые провел Центр, раскрывают расположение различных фракций и четко показывают, что ни одна из сторон в Сирии не может преобладать в военном отношении.

Недавнее решение России поддержать режим Асада с помощью авиаударов и других военных сил усилило боевые действия, подняло уровень вооружений и может увеличить поток беженцев в соседние страны и Европу. В то же время, оно помогло прояснить выбор между политическим процессом, в котором режим Асада приступает к должности, и эскалацией войны, в которой «Исламское государство» становится еще большей угрозой для мира во всем мире. С этими очевидными альтернативами, пять государств, упомянутые выше, могут сформулировать единогласное предложение. К сожалению, разногласия между ними сохраняются.

Иран наметил общий план из четырех пунктов несколько месяцев назад, состоящий из режима прекращения огня, формирования правительства национального единства, конституционных реформ и выборов. Работая в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и используя предложение пяти стран, можно найти механизм для реализации этих целей.

Участие России и Ирана обязательно. Единственная уступка Асада в течение четырех лет войны заключалась в отказе от химического оружия, и он сделал это только под давлением России и Ирана. Точно так же, он не прекратит войну путем принятия уступок, которые навязывает Запад, но, скорее всего, сделает это, если того потребуют союзники.

Затем правительство Асада может окончиться упорядоченным процессом, приемлемым правительством, установленным в Сирии, и можно было бы приложить согласованные усилия для искоренения угрозы «Исламского государства».

Необходимые уступки должны исходить не от комбатантов в Сирии, а от гордых государств, которые утверждают, что хотят мира, но отказываются сотрудничать друг с другом.