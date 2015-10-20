Аналитики Stratfor рассказали, кто может сменить на посту лидеров Казахстана и Узбекистана (инфографика)

У лидеров Казахстана и Узбекистана много общего. Обое преклонного возраста - Назарбаеву 75, а Каримову 77 лет. Каждый из них начал свою карьеру как руководитель советской республики, став после распада Советского Союза президентом нового независимого государства. Обоим удалось установить жесткий централизованный контроль над правительством и обеспечить стабильность, сбалансировав интересы разных кланов. Но вместе с тем есть и определенные различия.

Об этом сообщает в своем отчете американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor.

"Кроме политических сторонников, Нурсултана Назарбаева поддерживают три дочери, двое их мужей и группа других родственников, которые заняли большинство важных должностей в правительстве страны. При этом никого не наделили особыми полномочиями и не выделили как преемника. Вместо этого Назарбаев создал систему, в которой руководители уравновешивают влияние друг друга, управляя конкурирующими ведомствами", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что высокие цены на нефть в течение многих лет позволяли президенту Казахстана легко избегать конфликта интересов между семьей и сторонниками. За последнее десятилетие ВВП страны вырос на 62 процента, с $81 миллиарда до $212 миллиардов. Тем не менее, в 2014 году экономический рост начал замедляться из-за снижения цен на нефть, проблем с увеличением энергогенерирующих мощностей и кризисом основного торгового партнера - России. Рост ВВП в этом году составит лишь 1,5 процента по сравнению с 8-13 процентами в течение последних десяти лет, не считая рецессии 2009 года.

Экономический кризис активизировал борьбу внутри политической элиты страны, в которую оказалися втянуты и некоторые члены семьи Назарбаева.

Источники Stratfor отмечают, что руководство разделилося на две партии - во главе с премьер-министром страны Каримом Масимовым и зятем Назарбаева Тимуром Кулибаевым, которого поддерживают несколько руководителей крупных государственных и частных предприятий.

Масимов был назначен на должность премьер-министра в апреле 2014 года для привлечения иностранных инвестиций в страну. Это решение вызвало конфликт интересов чиновников Масимова, службы национального надзора за государственными энергетическими компаниями и нескольких крупных бизнесменов.

По словам источников Stratfor, это противостояние частично было вызвано решением Масимова о повышении налогов для казахстанских предприятий, а также законами касательно протекционизма и иностранных инвестиций. Отмечается, что эти законы вряд ли будут приняты, пока элита не в состоянии договорится о подходе к иностранным инвестициям в страну.

Соперники также не смогли договориться о реформировании трудового законодательства, в частности, в энергетическом секторе. Казахстанские профсоюзы энергетиков требуют поправок, которые позволят им снизить зарплаты во время кризиса, в то время как иностранные партнеры настаивают на сокращении сотрудников. И хотя это частично соответствует интересам Масимова о привлечении иностранных инвестиций и Кулибаева о сокращении расходов, в 2011 году это вызывало протесты нефтяников в западных нефтедобывающих районах Казахстана.

В настоящее время правительство ведет переговоры с профсоюзами нефтяников, чтобы в дальнейшем не допустить повторения подобных крупномасштабных забастовок.

Подобные разногласия и возможные массовые беспорядки способствовали назначению Назарбаевым своей дочери Дариги заместителем премьер-министра.

Стоит отметить, что Дарига уже давно участвует в политической жизни Казахстана. Она была членом многих проправительственных партий в парламенте, поэтому ее выдвижение на эту должность является сигналом об усилении ее влияния на казахстанскую политическую систему. Также это может стать ступенькой к назначению на пост премьер-министра – должности, которая будет еще более значимой, если Казахстан осуществит свои планы о переходе к парламентско-президентской системе. Издание отмечает, что это стало бы беспрецедентной реформой, учитывая централизованное управление в стране.

Сейчас ее основная задача – быть посредником между тремя враждующими лагерями: профсоюзами энергетиков, Кулибевым и Масимовым. Вместе с тем, Дарига пользуется большой поддержкой в парламенте, что делает ее достаточно влиятельным политиком для сдерживания конкуренции групп Кулибаева и Масимова.

В то же вреся президент Узбекистана Ислам Каримов не создал четкой системы преемственности. В отличие от казахстанских кланов, которые все же смогли договориться между собой по ключевым вопросам, узбекистанские конкурируют между собой практически во всем. Глубокие разногласия между этими группами вызывают опасения, что уход президента со своего поста или ошибки в управлении могут вызвать массовые волнения.

В правительстве даже идет дискуссия о возможном переходе к парламентской системе, чтобы преемником Каримова выступил не один политик, а несколько. Впрочем, до реформ еще далеко.В отличие от казахстанского политикума, где все предельно ясно, слухи о возможных приемниках лидера Узбекистана туманны и ненадежны. Управление страной усложняет тот факт, что власть в стране разделена между конкурирующими между собой кланами. Каримову взять под свой контроль три крупнейших: ташкентский, самаркандский и ферганский. Особое внимание уделяется самаркандскому, который за последние годы намного превзошел ташкентский.

Отмечается, что, несмотря на постоянные слухи о возможных преемниках, семейность и клановую политику, последние годы не слишком к этому располагают.

Казахстан, которому, похоже, ранее успешно удавалось сбалансировать влияние кланов на политическую жизнь страны, из-за наступившего экономического спада столкнулся с ужесточением их борьбы за активы.

Вместе с тем Узбекистан, который, кажется, не имеет четкого плана преемственности, еще продолжает клановую конкуренцию и подковерные игры. Несмотря на это, в будущем обе страны постараются обеспечить плавную передачу власти, как это сделали в Туркменистане в 2006 году, хотя их усилия и могут вызвать период нестабильности.