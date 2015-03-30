Каримов победил на президентских выборах в Узбекистане, набрав более 90% голосов

Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге сообщил председатель Центризбиркома Мирза-Улугбек Абдусаломов.

"За Каримова отдали свои голоса 17,2 млн человек, или 90,39% избирателей из числа тех, кто принял участие в голосовании", - подчеркнул он.

Согласно статье 35 закона "О выборах президента Республики Узбекистан", это дает право считать его избранным главой государства.

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Каримов был выдвинут кандидатом на участие в президентских выборах на съезде Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана.

Как сообщалось, выборы президента Узбекистана состоялись 29 марта.

Каримов возглавляет страну с 1989 года.