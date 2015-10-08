Порошенко обсудил с премьером Казахстана перспективы "шелкового пути" в ЕС

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко поздравил завершения переговоров по вступлению Казахстана во Всемирную торговую организацию. "Запуск зоны свободной торговли Украины с Европейским союзом с 1 января 2016 и членство Казахстана в ВТО создадут дополнительные возможности для усиления торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул президент.

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Собеседники обменялись опытом внедрения реформ в своих странах.

Порошенко и Масимов обсудили ряд инфраструктурных проектов, в которых могут принять участие украинские производители. В частности, проекты в строительной, машиностроительной, нефтегазовой и аграрной отраслях.

Президент Украины и Премьер-министр Казахстана также обсудили вопросы диверсификации газоснабжения в Украине.

Отдельное внимание было уделено вопросу расширения транспортной инфраструктуры для перевозки грузов из Азии в Европу через Казахстан и Украину. Речь идет о проекте в рамках инициативы «Экономический пояс шелковый путь» по маршруту Западный Китай - Западная Европа.

Масимов поздравил Порошенко с первым официальным визитом в Казахстан. Подчеркивается в сообщении.