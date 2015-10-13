Сирийские повстанцы просят предоставить им зенитное вооружение

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на командира подразделения "Дивизия 13" Ахмада аль-Сауда, передает Украинская правда.

По словам Сауда, 10 дней назад он и командиры других группировок передали свой запрос через офицеров связи, которые работают в оперативном центре в Турции.

"Они сказали, что передадут просьбу властям своих стран", — заявил командир. Сауд отметил, что повстанцы понимают сложность подобного решения в условиях, когда в небе над Сирией находится большое количество самолетов из разных стран.

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Как пишет издание, в Афганистане советская армия сражалась с боевиками, которые были вооружены американскими зенитными ракетами. Некоторые из боевиков затем вошли в состав террористической группировки "Аль-Каида".

Политики опасаются этого прецедента, что не позволяет сирийским повстанцам получить то, что они хотят больше всего: зенитные орудия, отмечает газета. Издание предполагает, что повстанцы намерены использовать подобное вооружение и против российской авиации.

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Как сообщал УНИАН ранее, международные авиаперевозчики и авиационные организации выражают обеспокоенность из-за участия России в военном конфликте в Сирии.

В частности, Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) обнародовало предупредительную информацию для авиаперевозчиков, которые используют воздушное пространство над Каспийским морем, Ираном и Ираком.