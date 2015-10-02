СМИ: в Лондоне арестована президент ОПЭК

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении президента Нигерии и членов семьи Мадуэке.

Нигерийские источники не говорят о причинах ареста Мадуэке, однако издание отмечает, что скандалы вокруг нефти на миллиарды долларов стали практически обыденным явлением в Африке под ее управлением.

Пресс-секретарь полиции Лондона сообщил, что данных об аресте Мадуэке нету, а Национальное агентство по борьбе с преступностью пока не прокомментировало ситуацию.

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В сообщении Верховного Комиссариата Великобритании в Абудже отмечается, что в пятницу утром были арестованы пять человек в возрасте от 21 до 60 по подозрению в получении взятки и коррупционных правонарушениях.

Отмечается, что Дизани Элисон-Мадуэке возглавляла министерство нефтяной промышленности Нигерии с 2010 года до мая 2015 г. В ноябре прошлого года она была избрана первой женщиной-президентом Организации стран — экспортеров нефти (ОПЭК).