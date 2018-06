На Западе определили топ-15 популярнейших "вечных" песен

Об этом сообщает Новое Время.

Основываясь на данных чарта Billboard Top 100 и статистике прослушиваний композиций на популярном музыкальном стриминговом сервисе Spotify среди более 75 миллионов пользователей, эксперты портала Polygraph составили рейтинг лучших вневременных хитов.

Самой популярной песней «вне моды» признан хит рэпера Эминема Lose Yourself, а в тройку лидеров входят The Killers с песней Mr. Brightside и Linkin Park с композицией Numb.

Lose Yourself — Eminem, 2002

Mr. Brightside — The Killers, 2005

Numb — Linkin Park, 2003

Don't Stop Believin' — Journey, 1981

Smells Like Teen Spirit — Nirvana, 1991

In The End — Linkin Park, 2001

Hey Ya! — OutKast, 2003

Billie Jean — Michael Jackson, 1983

Seven Nation Army — The White Stripes, 2003

Fix You — Coldplay, 2005

Californication — Red Hot Chili Peppers, 2000

All I Want For Christmas Is You — Mariah Carey, 2000

Mockingbird — Eminem, 2005

Iris — Goo Goo Dolls, 1998

Wonderwall — Oasis, 1996