В США взорвало соцсети фото, где чернокожий полицейский спасает нациста от теплового удара

10:26, 20 июля 2015
Мир
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В штат Южная Каролина после решения убрать от правительственного здания флаг рабовладельческой Конфедерации состоялись митинги и столкновения сторонников идеологии белого расизма и чернокожих активистов.

REUTERS

По меньшей мере семь человек были арестованы, а пятеро - попали в больницу, сообщает YahooNews.

Одна из сделанных во время митингов фотографий быстро приобрела популярность среди пользователей соцсетей - на ней чернокожий полицейский Лерой Смит держит за руку неизвестного участника шествия расистов в черной футболке со свастикой, которому стало плохо из-за жары (выше 37 градусов по Цельсию).

Фотографию выложил в Твиттер Роб Годфри, помощник губернатора штата, 18 июля. По состоянию на утро 20 июля ее уже ретвитнули более 4 тысяч раз.

"Не такой уж и необычный пример гуманизма в Южной Каролине: Лерой Смит помогает поклоннику превосходства белых найти убежище от жары и воду", - написал Годфри.

Напомним, в начале июля сенат штата Южная Каролина проголосовал за то, чтобы убрать флаг Конфедерации южных штатов из местного Капитолия. Поводом стало использование этого флага как символа расистов, в частности Диланном Руфом, который застрелил девять чернокожих прихожан в местном храме 17 июня.

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