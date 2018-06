В США взорвало соцсети фото, где чернокожий полицейский спасает нациста от теплового удара

По меньшей мере семь человек были арестованы, а пятеро - попали в больницу, сообщает YahooNews.

Одна из сделанных во время митингов фотографий быстро приобрела популярность среди пользователей соцсетей - на ней чернокожий полицейский Лерой Смит держит за руку неизвестного участника шествия расистов в черной футболке со свастикой, которому стало плохо из-за жары (выше 37 градусов по Цельсию).

Фотографию выложил в Твиттер Роб Годфри, помощник губернатора штата, 18 июля. По состоянию на утро 20 июля ее уже ретвитнули более 4 тысяч раз.

not an uncommon example of humanity in SC: Leroy Smith helps white supremacist to shelter & water as heat bears down. pic.twitter.com/GoF23r3mRe