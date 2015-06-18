В США задержали подозреваемого в массовом убийстве в афроамериканской церкви
20:42, 18 июня 2015Мир
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Полиция в штате Южная Каролина на юге США сообщила, что задержала подозреваемого в убийстве девяти верующих афроамериканской протестантской церкви в городе Чарлстоне.
Дилана Руфа подозревают в расстреле верующих протестантской церкви в США / Facebook Дилан Руф
Как сообщил глава полиции города Ґреґорі Маллен, подозреваемый нападавший, 21-летний белый мужчина по имени Дилан Руф, взят под стражу и находится за решеткой в соседнем штате Северная Каролина, пишет Радио Свобода.
По его словам, нападавший сидел в среду, 17 июня среди верующих внутри храма Африканской методистской епископальной церкви «Эммануил», а затем открыл стрельбу.
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Нападение расследуют по статьям о преступлении на почве ненависти.
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