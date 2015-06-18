В США задержали подозреваемого в массовом убийстве в афроамериканской церкви

Как сообщил глава полиции города Ґреґорі Маллен, подозреваемый нападавший, 21-летний белый мужчина по имени Дилан Руф, взят под стражу и находится за решеткой в соседнем штате Северная Каролина, пишет Радио Свобода.

По его словам, нападавший сидел в среду, 17 июня среди верующих внутри храма Африканской методистской епископальной церкви «Эммануил», а затем открыл стрельбу.

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Нападение расследуют по статьям о преступлении на почве ненависти.