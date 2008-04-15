Минобороны Украины реагирует на заявления из России в связи с НАТО

Министерство обороны Украины “реагирует абсолютно спокойно” на заявления должностных лиц Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации относительно процесса вступления Украины в НАТО.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, об этом заявил руководитель ведомства Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на военной площадке киевского аэропорта “Борисполь”.

По мнению министра, такое “горячее” отношение к этой проблеме в России будет длиться недолго.

“Относительно того, что это так горячо сейчас воспринимается – пройдет время, и будет тихо и спокойно”, – сказал он.

Ю.ЕХАНУРОВ в очередной раз отметил, что Россия очень хорошо сотрудничает со странами НАТО в области вооружений. “Мы будем брать пример с российских коллег. В ближайшее время мы будем очень активно работать, чтобы достичь их уровня сотрудничества с Североатлантическим альянсом”, – сказал он.

В то же время, министр считает, что в случае вступления Украины в НАТО, Россия должна будет пересмотреть свои документы. “Если когда-то Украина вступит в НАТО то, конечно, Российская Федерация должна пересмотреть свои документы. У нас Генеральный штаб так же ежегодно “строит” свои планы, мы делаем определенные перегруппировки. Это нормальное дело”, – отметил руководитель Минобороны Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, на встрече Совета Россия-НАТО 4 апреля в Бухаресте Владимир ПУТИН в беседе с Президентом США Джорджем БУШЕМ якобы дал понять, что в случае вступления в НАТО Украина может потерять целостность.

Министр иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВ 8 апреля в интервью радио „Эхо Москвы” фактически подтвердил информацию, изложенную накануне в газете „Коммерсантъ”. Кроме того, он добавил: «Мы будем делать все, чтобы не допустить принятия Украины и Грузии в НАТО».

10 апреля Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИД РФ с просьбой безотлагательно предоставить разъяснение российской стороны относительно изложенных позиций В.ПУТИНА и С.ЛАВРОВА относительно Украины.

11 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Ю.БАЛУЕВСКИЙ заявил, что в случае вступления Украины и Грузии в НАТО Россия совершит действия, направленные на обеспечение своих интересов. «Это будут меры не только военного, но и другого характера», – отметил он.

Отвечая на вопрос, какие меры военного характера Россия может предпринять, если Украина и Грузия вступят в НАТО, Ю.БАЛУЕВСКИЙ сказал: «Это вопрос неоднозначный».