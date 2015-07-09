Die Welt: Кремль считает образцовым контроль сети в Китае

Интервью Юлии Смирновой с Андреем Солдатовым опубликовано на сайте немецкой газеты Die Welt.

Андрей Солдатов (39 лет) – российский журналист, который специализируется в вопросах разведки и Интернета. Он также является основателем сайта agentura.ru. В 2010 году была опубликована его книга «Новое дворянство: Восстановление госбезопасности в России и непреходящее наследие КГБ». Осенью выходит его новая книга «Красная паутина» о российском шпионаже.

Die Welt: В прошлом году было много атак хакеров, в том числе и на немецкий Бундестаг, польское правительство или французский телеканал TV5MONDE, в которых подозревают русских. Скрываются ли за этим какие-то тайны?

Андрей Солдатов: Об этой группе, известной как APT28, пока есть только один подробный отчет фирмы IT-безопасности FireEye. После анализа целей хакеров и их «рабочих часов», они пришли к выводу, что это могут быть российские хакеры. Но информации пока недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, что за этим стоит государство. Но можно с уверенностью сказать, что методы российских хакеров в последние два года очень изменились. Ранее это были простые нападения, так называемые DDoS-атаки (распределенный отказ в обслуживании), при которых были заблокированы страницы. Теперь нападения стали технически лучше, изменились также цели.

Была ли раньше связь между российским государством и хакерами?

Раньше за хакеров отвечали люди из кремлевских молодежных движений. Часто они заказывали атаки у профессиональных хакеров. Единственной целью было показать своим боссам в Кремле, как хорошо они работают. Так продолжалось с 2007 года, но примерно полтора года назад DDoS-атаки внезапно прекратились. Судя по всему, молодежным организациям поставили другие цели – чистая пропаганда в социальных сетях и троллинг. Складывается впечатление, что у хакеров изменилась тактика и, возможно, также кураторы.

Как развиваются технические возможности российских спецслужб по шпионажу за рубежом?

В бывших советских республиках их возможности потрясающие. В этих странах очень популярна российская социальная сеть «Вконтакте». В Украине она до сих пор самая популярная, и российские спецслужбы могут использовать это, чтобы собрать информацию об украинских активистах. В постсоветском пространстве все государства, за исключением стран Балтии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана, используют российские стандарты электронного шпионажа. Многие страны покупают в России техническое оборудование для этого, некоторые даже приглашают консультантов из России.

А на Западе?

Там их возможности ограничены. Там российские спецслужбы должны полагаться на классические средства электронной разведки и криптографии. О том, насколько хорошо они работают, уже очень давно не было надежной и объективной информации.

Русские так же хороши, как западные эксперты?

В Великобритании и в США правительство активно вкладывает деньги в развитие систем для анализа больших объемов данных и использования Интернета. В России такого не было. В России нет своей системы для анализа больших объемов данных и крупных центров обработки данных, таких как АНБ в штате Юта. Все российские программы шпионажа в социальных сетях предназначены для небольших объемов данных. В отличие от США, у России нет доступа к кабелям, с помощью которых осуществляется международная передача данных.

Откровения Эдварда Сноудена повлияли на стратегию российских спецслужб?

Российские спецслужбы всегда были невероятно подозрительными, когда речь шла об Интернете. Уже в середине 90-х годов, разведчики говорили, что Интернет – это изобретение американцев и, следовательно, представляет собой угрозу национальной безопасности России. Но в 90-х телекоммуникационную инфраструктуру России намеренно объединяли с западными технологиями, и спецслужбы ничего не могли с этим поделать. Сноуден теперь подтвердил их старые параноидальные мысли. Ранее у них была идея создать собственный интернет, который работает только с российскими технологиями. Это также принесло бы выгодные контракты для российских разработчиков. Теперь они хотят создать «государственный сектор Интернета» для властей.

Предположительно, Россия и Китай могут получить доступ к данным Сноудена.

Статья в Sunday Times, которая такое утверждала, не подкрепила этого фактами. То, что агентов из МИ-6 отозвали, не означает, что Сноуден выдал данные. Это могло быть мерой безопасности. Я не исключаю этого, но эта статья не предъявляет никаких доказательств.

Насколько Сноуден зависит от российских спецслужб?

Его адвокат был предоставлен ему секретной службой ФСБ, и он живет совершенно закрыто, то есть, можно подозревать, что угодно. Он отказывается от всех интервью с российскими журналистами и московскими корреспондентами иностранных средств массовой информации. Человек, который утверждает, что борется за свободу в Интернете - и это хорошая цель – должен вести себя открыто. Он находится в стране, которая, как только он приехал, начала агрессивное наступление на свободу в интернете, и не только у себя дома. Россия стоит за многими международными инициативами, направленными на ограничение свободы интернета. То, что он находится в такой стране и в определенной форме, – неважно в какой, – сотрудничает со спецслужбами, недопустимо, даже если он говорит, что не выдал никакой информации.

Что стало причиной этого наступления против свободы в Интернете?

Протесты в Москве с 2011 по 2012 год и арабская весна. Российские спецслужбы были в замешательстве, и обеспокоены тем, что у них нет инструментов контроля над социальными сетями. Два года спустя они нашли решение. Теперь компании должны хранить данные о российских пользователях на серверах, которые физически расположены в России. Депутаты, написавшие эти законы, постоянно ссылались на Сноудена. Они якобы хотели защитить российских пользователей от американской разведки.

В прошлом году, Совет Безопасности России также говорил о возможном отключении России от глобальной сети Интернет.

Была даже такая попытка – формально на тот случай, если Россия внешне будет отрезана от Интернета. Предположительно все получилось. Оптоволоконные кабели, которые соединяют Россию, проложены только в нескольких направлениях: есть линия в Хельсинки и Стокгольм, одна – во Франкфурт, несколько кабелей в направлении Японии и кабель в Иран. Кроме того, в России есть всего лишь несколько Интернет-узлов, от 12 до 15. В Соединенных Штатах, для сравнения, их 85. Крупнейший узел, через который проходит почти половина потоков трафика, физически находится в здании в Москве, которое принадлежит государственной компании Ростелеком. Все это дает властям ощущение, что они контролируют инфраструктуру интернет-соединений.

Значит, Россия может просто отключиться от Интернета?

Чиновники считают, что у них на руках все карты. Можно попробовать, но я не думаю, что это эффективно. Технологии развиваются. Существует беспроводная передача данных и спутниковый интернет. Кроме того, через Россию проходят соединения в страны Центральной Азии, что сделает отключение сложным политически.

В то же время мы слышим угрозы международным компаниям, таким как Twitter, Google или Facebook. Россия хочет изгнать их из страны?

Не изгнать, а заставить их сотрудничать. Эта стратегия вполне успешна. Законы должны быть сформулированы максимально расплывчато, и многие еще будут опубликованы. Ужасную инициативу заменит другая, еще хуже, так что люди всегда ждут чего-то ужасного. Эта тактика должна заставить компании посетить Кремль, чтобы выяснить, что означают эти законы, и начать тайные переговоры с Кремлем.

Как с законом о серверах ...

Этот закон вступит в силу в сентябре, и все ждут этого. Это будет ощутимо для Paypal, Samsung и Apple. По данным Ростелеком, Google также переместил свои серверы в Россию, но сам Google молчит об этом. Все чаще проходят тайные визиты представителей Twitter и Google в Москве. Никто не знает, что они обсуждают. Хотя некоторые компании, вроде Twitter, хотят показаться независимыми, но международные компании принимают требования российских властей. В 2012 году, мы не могли себе представить, что это может зайти так далеко.

Чего этим хочет добиться Россия?

Это вопрос контроля. Дело не столько в шпионаже. В России шпионаж обычно используется не для того, чтобы собирать информацию, а чтобы запугивать людей. Цель в том, чтобы пнуть ногой дверь Google и требовать делать то, чего хотят власти.

Теперь в России также можно блокировать сайты без решения суда. Насколько сильно это повлияло на политические сайты?

Всего уже заблокировали тысячи, а неофициально – десятки тысяч сайтов. Только последний «черный список» политический. С февраля 2014 года можно блокировать сайты за призывы к несанкционированным демонстрациям. Первые три списка касаются порнографических или пиратских сайтов. Но с помощью этих списков, тестировали технологию, для этого понадобилось полтора года.

Могут ли защищаться российские интернет-компании?

Граница цензуры в 2013 году была незаметно превышена, когда было позволено блокировать веб-страницы без решения суда. Тогда интернет-цензуру пытались представить как защиту детей. В отличие от Китая, Интернет в России был свободным с самого начала и оставался таким в течение многих лет. Но уже два года назад пришлось защищаться. После этого было уже слишком поздно.

Значит, они готовятся к китайским стандартам?

Да, об этом уже говорят открыто. Об этом говорят также правительственные чиновники - они считают Китай образцом. Тон дискуссии меняется и становится все более агрессивным.

Возможно ли вообще в России контролировать Интернет, как в Китае?

В Китае интернет-структура с самого начала создавалась управляемой. У нас нет, например, армии цензоров и Великого китайского брандмауэра. Но в перспективе это может произойти.