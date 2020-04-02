Была приобретена: США опровергли так называемую "гуманитарную помощь" России

1 апреля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что РФ "протягивает руку помощи американскому народу".

США приобрели необходимые медикаменты, в частности аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты у России, что стало результатом договоренностей глав обоих государств во время телефонного разговора 30 марта.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

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При этом в США отметили, что договорились о сотрудничестве «Большой двадцатки» по противодействию распространения коронавируса еще на прошлой неделе.

Также в Вашингтоне отметили, что сами являются щедрым и надежным партнером кризисного реагирования и гуманитарных действий во всем мире.

30 марта российские СМИ сообщили о передаче Россией гуманитарной помощи. Кроме того, российский посол в США Анатолий Антонов 1 апреля заявил, что РФ «протягивает руку помощи американскому народу. Это исторический момент и продолжения многовековой традиции», не упомянув, что эта помощь была приобретена США.