Коронавирус - карта распространения 3 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 3 апреля 2020 в мире инфицированы 1 016 534 человека.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 3 апреля, десятка лидеров
- 245 573 США
- 115 242 Италия
- 112 065 Испания
- 84 794 Германия
- 82 464 Китай
- 59 929 Франция
- 50 468 Иран
- 34 173 Великобритания
- 18 827 Швейцария
- 18 135 Туреччина
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
53 164 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 13 915 смертей. В Испании умерло 10 348 человека, в Испании - 5 387 человек, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на четвертом месте - 3 326. По всему миру 211 856 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.