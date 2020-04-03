Коронавирус - карта распространения 3 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 3 апреля 2020 в мире инфицированы 1 016 534 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 3 апреля, десятка лидеров

245 573 США

115 242 Италия

112 065 Испания

84 794 Германия

82 464 Китай

59 929 Франция

50 468 Иран

34 173 Великобритания

18 827 Швейцария

18 135 Туреччина

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

53 164 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 13 915 смертей. В Испании умерло 10 348 человека, в Испании - 5 387 человек, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на четвертом месте - 3 326. По всему миру 211 856 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.