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Коронавирус - карта распространения 27 апреля

10:31, 27 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 27 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 апреля 2020 в мире инфицированы 2 972 315 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 апреля, десятка лидеров

  • 965 910 США
  • 226 629 Испания
  • 197 675 Италия
  • 162 220 Франция
  • 157 770 Германия
  • 154 037 Великобритания
  • 110 130 Турция
  • 90 481 Иран
  • 83 912 Китай
  • 80 949 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

206 565 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 54 876 человек. В Италии - 26 644 смертей, в Испании - 23 190 человек, во Франции - 22 856 человека, в Великобритании - 20 732 человек. По всему миру 868 522 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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