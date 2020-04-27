Коронавирус - карта распространения 27 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 апреля 2020 в мире инфицированы 2 972 315 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 апреля, десятка лидеров

965 910 США

226 629 Испания

197 675 Италия

162 220 Франция

157 770 Германия

154 037 Великобритания

110 130 Турция

90 481 Иран

83 912 Китай

80 949 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

206 565 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 54 876 человек. В Италии - 26 644 смертей, в Испании - 23 190 человек, во Франции - 22 856 человека, в Великобритании - 20 732 человек. По всему миру 868 522 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.