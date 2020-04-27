Коронавирус - карта распространения 27 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 27 апреля 2020 в мире инфицированы 2 972 315 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 27 апреля, десятка лидеров
- 965 910 США
- 226 629 Испания
- 197 675 Италия
- 162 220 Франция
- 157 770 Германия
- 154 037 Великобритания
- 110 130 Турция
- 90 481 Иран
- 83 912 Китай
- 80 949 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
206 565 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 54 876 человек. В Италии - 26 644 смертей, в Испании - 23 190 человек, во Франции - 22 856 человека, в Великобритании - 20 732 человек. По всему миру 868 522 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.